На Херсонщине россияне атаковали 71-летнего мужчину с дрона

В Бериславе Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку с дрона на местного жителя, который ехал на велосипеде.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Сообщается, что оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 71-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.

Реклама:

В результате атаки мужчина получил минно-взрывную травму, контузию и осколочные ранения ног.

Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Знать больше: Сафари на людей: в Херсоне российские военные массово атакуют гражданских с дронов

РЕКЛАМА:

Напомним: