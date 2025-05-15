На Херсонщине россияне атаковали 71-летнего мужчину с дрона
Четверг, 15 мая 2025, 13:09
В Бериславе Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку с дрона на местного жителя, который ехал на велосипеде.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Сообщается, что оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 71-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.
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В результате атаки мужчина получил минно-взрывную травму, контузию и осколочные ранения ног.
Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
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Напомним:
- Трое жителей Херсонщины получили ранения утром 14 мая - жителей Белозерки и Херсона оккупанты атаковали сбросами с дронов, а жительница Берислава подорвалась на российской мине.