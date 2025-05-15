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Рютте: Путін проігнорував можливість переговорів із Зеленським у Стамбулі

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 15 травня 2025, 14:59
Рютте: Путін проігнорував можливість переговорів із Зеленським у Стамбулі
Рютте. Ілюстративне фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що лідер Кремля Володимир Путін проігнорував можливість розпочати мирні переговори в Стамбулі, на які був готовий президент України Володимир Зеленський, і натомість надіслав делегацію низького рівня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Рютте під час пресконференції в Анталії

Деталі: Генсек НАТО зазначив, що президент України Володимир Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі з господарем Кремля Володимир Путіним.

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Росіяни ж натомість прислали до Туреччини делегацію низького рівня, додав Рютте.

"Росіяни відправляють делегацію низького рівня і не користуються нагодою. Президент Зеленський заявив: "Я готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, як тільки буде оголошено про припинення вогню, ми готові домовлятися про мирну угоду". Отже, Україна явно готова грати, але м'яч зараз на боці Росії", – сказав він.

Рютте також висловив вдячність США і команді президента Дональда Трампа, яка, як зазначив генсек НАТО, "зосереджена на досягненні миру в Україні".

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Нагадаємо: 

  • Речник глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.
  • Своєю чергою Володимир Зеленський після приземлення в аеропорту Анкари в четвер зазначив, що рішення про подальші кроки щодо переговорів буде ухвалене після розмови з президентом Туреччини Ердоганом. 
  • При цьому ЗМІ повідомляють, що наразі не призначено жодної зустрічі між Росією та Україною.

ПутінНАТОЗеленськийТуреччина
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