Рютте: Путін проігнорував можливість переговорів із Зеленським у Стамбулі
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що лідер Кремля Володимир Путін проігнорував можливість розпочати мирні переговори в Стамбулі, на які був готовий президент України Володимир Зеленський, і натомість надіслав делегацію низького рівня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Рютте під час пресконференції в Анталії
Деталі: Генсек НАТО зазначив, що президент України Володимир Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі з господарем Кремля Володимир Путіним.
Росіяни ж натомість прислали до Туреччини делегацію низького рівня, додав Рютте.
"Росіяни відправляють делегацію низького рівня і не користуються нагодою. Президент Зеленський заявив: "Я готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, як тільки буде оголошено про припинення вогню, ми готові домовлятися про мирну угоду". Отже, Україна явно готова грати, але м'яч зараз на боці Росії", – сказав він.
Рютте також висловив вдячність США і команді президента Дональда Трампа, яка, як зазначив генсек НАТО, "зосереджена на досягненні миру в Україні".
Нагадаємо:
- Речник глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.
- Своєю чергою Володимир Зеленський після приземлення в аеропорту Анкари в четвер зазначив, що рішення про подальші кроки щодо переговорів буде ухвалене після розмови з президентом Туреччини Ердоганом.
- При цьому ЗМІ повідомляють, що наразі не призначено жодної зустрічі між Росією та Україною.