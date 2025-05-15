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Рютте: Путин проигнорировал возможность переговоров с Зеленским в Стамбуле

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 15 мая 2025, 14:59
Рютте: Путин проигнорировал возможность переговоров с Зеленским в Стамбуле
Рютте. Иллюстративное фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что лидер Кремля Владимир Путин проигнорировал возможность начать мирные переговоры в Стамбуле, на которые был готов президент Украины Владимир Зеленский, и вместо этого прислал делегацию низкого уровня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Рютте во время пресс-конференции в Анталии

Детали: Генсек НАТО отметил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

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Россияне же прислали в Турцию делегацию низкого уровня, добавил Рютте.

"Россияне отправляют делегацию низкого уровня и не пользуются случаем. Президент Зеленский заявил: "Я готов сесть за стол переговоров с Путиным, как только будет объявлено о прекращении огня, мы готовы договариваться о мирном соглашении". Итак, Украина явно готова играть, но мяч сейчас на стороне России", – сказал он.

Рютте также выразил благодарность США и команде президента Дональда Трампа, которая, как отметил генсек НАТО, "сосредоточена на достижении мира в Украине".

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Напомним:

  • Представитель главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.
  • В свою очередь Владимир Зеленский после приземления в аэропорту Анкары в четверг отметил, что решение о дальнейших шагах по переговорам будет принято после разговора с президентом Турции Эрдоганом.
  • При этом СМИ сообщают, что пока не назначено ни одной встречи между Россией и Украиной.

ПутинНАТОЗеленскийТурция
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