Рютте: Путин проигнорировал возможность переговоров с Зеленским в Стамбуле

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что лидер Кремля Владимир Путин проигнорировал возможность начать мирные переговоры в Стамбуле, на которые был готов президент Украины Владимир Зеленский, и вместо этого прислал делегацию низкого уровня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Рютте во время пресс-конференции в Анталии

Детали: Генсек НАТО отметил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

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Россияне же прислали в Турцию делегацию низкого уровня, добавил Рютте.

"Россияне отправляют делегацию низкого уровня и не пользуются случаем. Президент Зеленский заявил: "Я готов сесть за стол переговоров с Путиным, как только будет объявлено о прекращении огня, мы готовы договариваться о мирном соглашении". Итак, Украина явно готова играть, но мяч сейчас на стороне России", – сказал он.

Рютте также выразил благодарность США и команде президента Дональда Трампа, которая, как отметил генсек НАТО, "сосредоточена на достижении мира в Украине".

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