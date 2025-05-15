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Делегація РФ у Стамбулі заявила, що вона "компетентна" і хоче продовжити переговори 2022 року

Євген КізіловЧетвер, 15 травня 2025, 18:16
Делегація РФ у Стамбулі заявила, що вона компетентна і хоче продовжити переговори 2022 року
фото: скриншот відео пресконференції Мединського

Глава російської делегації у Стамбулі, помічник Путіна Володимир Мединський стверджує, що його переговорна група володіє "всіма необхідними компетенціями і повноваженнями" і розглядає ці переговори як продовження "мирного процесу в Стамбулі", який нібито було розпочато 3 роки тому.

Джерело: пресконференція Мединського в Стамбулі, яку транслювали "РИА Новости"

Пряма мова: "Ми розглядаємо ці переговори як продовження мирного процесу в Стамбулі, який, на жаль, був перерваний українською стороною три роки тому. Наша офіційна делегація затверджена розпорядженням президента, і вона має всі необхідні компетенції та повноваження для ведення переговорів".

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Деталі: Мединський заявив, що його делегація нібито налаштована на "пошук можливих розв'язок і точок дотику" та "встановлення довгострокового миру", однак перед цим необхідно "усунути базові першопричини конфлікту".

Що передувало:

  • Президент Володимир Зеленський вирішив відправити на переговори у Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим для переговорів з російською стороною 15 травня про можливий мир.
  • Водночас Зеленський розкритикував низький рівень представництва Росії на цих переговорах і назвав це неповагою до Туреччини та США.
  • Раніше очікувалось, що на переговори приїде сам Путін або хоча б глава МЗС РФ Сергій Лавров.

РосіяУкраїнапереговориТуреччина
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