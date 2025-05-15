Делегация РФ в Стамбуле заявила, что она "компетентна" и хочет продолжить переговоры 2022 года
Глава российской делегации в Стамбуле, помощник Путина Владимир Мединский утверждает, что его переговорная группа обладает "всеми необходимыми компетенциями и полномочиями" и рассматривает эти переговоры как продолжение "мирного процесса в Стамбуле", который якобы был начат 3 года назад.
Источник: пресс-конференция Мединского в Стамбуле, которую транслировали "РИА Новости"
Прямая речь: "Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров".
Детали: Мединский заявил, что его делегация якобы настроена на "поиск возможных развязок и точек соприкосновения" и "установление долгосрочного мира", однако перед этим необходимо "устранить базовые первопричины конфликта".
Что предшествовало:
- Президент Владимир Зеленский решил отправить на переговоры в Стамбул украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым для переговоров с российской стороной 15 мая о возможном мире.
- В то же время Зеленский раскритиковал низкий уровень представительства России на этих переговорах и назвал это неуважением к Турции и США.
- Ранее ожидалось, что на переговоры приедет сам Путин или хотя бы глава МИД РФ Сергей Лавров.