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Зеленський розповів, про "хорошу та продуктивну" зустріч з Ердоганом

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловЧетвер, 15 травня 2025, 19:09
Зеленський розповів, про хорошу та продуктивну зустріч з Ердоганом
фото: акаунт Х Зеленського

Президент України Володимир Зеленський назвав "хорошою і продуктивною" свою зустріч з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

Джерело: про це український президент написав в Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Як зазначив Зеленський, що в ході зустрічі з Ердоганом "основну увагу приділили наближенню миру та забезпеченню безпеки".

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"Ми продовжуватимемо тісну координацію, щоб переговори були дійсно результативними", – додав він.

Зеленський також розповів, що говорив з Ердоганом про питання співпраці в рамках "коаліції рішучих", гарантії безпеки, моніторингу припинення вогню, морського розмінування, відбудови України та розвиток партнерства між країнами.

"Я вдячний за те, що з більшості цих питань у нас є спільне бачення", – резюмував він.

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Президент України вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Владіміра Путіна. Але речник глави Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.

Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

Попри це, Зеленський вирішив відправити на переговори у Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.

ЗеленськийЕрдоганТуреччинапереговори
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