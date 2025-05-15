Зеленский рассказал, о "хорошей и продуктивной" встрече с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "хорошей и продуктивной" свою встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Источник: об этом украинский президент написал в Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как отметил Зеленский, что в ходе встречи с Эрдоганом "основное внимание уделили приближению мира и обеспечению безопасности".

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"Мы будем продолжать тесную координацию, чтобы переговоры были действительно результативными", – добавил он.

Зеленский также рассказал, что говорил с Эрдоганом о вопросах сотрудничества в рамках "коалиции решительных", гарантии безопасности, мониторинга прекращения огня, морского разминирования, восстановления Украины и развития партнерства между странами.

"Я благодарен за то, что по большинству этих вопросов у нас есть общее видение", – резюмировал он.

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Президент Украины отправился в Анкару, ожидая прибытия хозяина Кремля Владимира Путина. Но пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.

Вместо этого РФ отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Несмотря на это, Зеленский решил отправить на переговоры в Стамбул украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.