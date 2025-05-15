Премʼєр Британії прокоментував відмову Путіна їхати на переговори в Стамбул

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив господаря Кремля Владіміра Путіна у саботажі мирних зусиль після того, як той відмовився приїхати на переговори з Україною у Стамбул.

Джерело: заяву Стармера наводять The Guardian і "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи відмову російського лідера приїхати у Туреччину на переговори, премʼєр Британії назвав це ще "ще одним доказом того, що саме Путін зволікає".

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"Саме через Путіна затримується припинення вогню. Україна вже давно, кілька місяців тому, чітко заявила, що готова до 30-денного беззастережного припинення вогню, і ми вже давно говоримо, що саме Путін стоїть на заваді миру", – наголосив Стармер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Владіміра Путіна. Але речник глави Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.

Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

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Попри це, Зеленський вирішив відправити на переговори у Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.