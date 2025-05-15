Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Премʼєр Британії прокоментував відмову Путіна їхати на переговори в Стамбул

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 15 травня 2025, 19:59
Премʼєр Британії прокоментував відмову Путіна їхати на переговори в Стамбул
фото: Getty Images

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив господаря Кремля Владіміра Путіна у саботажі мирних зусиль після того, як той відмовився приїхати на переговори з Україною у Стамбул.

Джерело: заяву Стармера наводять The Guardian і "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи відмову російського лідера приїхати у Туреччину на переговори, премʼєр Британії назвав це ще "ще одним доказом того, що саме Путін зволікає".

Реклама:

"Саме через Путіна затримується припинення вогню. Україна вже давно, кілька місяців тому, чітко заявила, що готова до 30-денного беззастережного припинення вогню, і ми вже давно говоримо, що саме Путін стоїть на заваді миру", – наголосив Стармер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Владіміра Путіна. Але речник глави Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.

Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

РЕКЛАМА:

Попри це, Зеленський вирішив відправити на переговори у Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Велика БританіяПутінпереговориТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Переговори української та російської делегацій в Туреччині розпочнуться в п'ятницю – джерело
Премʼєр Британії прокоментував відмову Путіна їхати на переговори в Стамбул
Екскерівниці Хмельницької МСЕК суд продовжив арешт і вкотре зменшив суму застави
фотоЗеленський розповів, про "хорошу та продуктивну" зустріч з Ердоганом
Україна направляє делегацію на переговори з РФ у Стамбулі – Зеленський
Bloomberg: США запропонували відновити роботу Ради Росія-НАТО
Усі новини...
Велика Британія
Британія і Німеччина розроблять ударну зброю дальністю 2000 км – Reuters
У Британії посадили шістьох російських шпигунів з Болгарії
Чжао Сіньтун: від дискваліфікації до чемпіона світу
Останні новини
22:43
У Лондоні затримали 21-річного українця за підозрою в підпалі будинку премʼєра
22:32
На Майдані в Києві посилять охорону біля Меморіалу пам'яті загиблих героїв
22:12
Михайло Ткач: "Я мрію зробити розслідування, які допоможуть Україні перемогти Росію"
22:10
Рубіо розказав, коли США обговорюватимуть потенційну зустріч Трампа і Путіна
21:44
РосЗМІ отримали з Кремля методичку, як висвітлювати переговори в Стамбулі
21:36
Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з РФ: там 12 людей
21:26
Сікорський спитав на зустрічі НАТО про угорських шпигунів в Україні, Сійярто розлютився
21:19
Рубіо заперечив, що Вашингтон проти запрошення Зеленського на саміт НАТО
21:01
ЄС закрив лазівку для зняття санкцій з російських олігархів
21:00
Як безпечно їздити на електросамокаті? Прості поради від ЦГЗ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: