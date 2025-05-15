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Премьер Британии прокомментировал отказ Путина ехать на переговоры в Стамбул

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 15 мая 2025, 19:59
Премьер Британии прокомментировал отказ Путина ехать на переговоры в Стамбул
фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил хозяина Кремля Владимира Путина в саботаже мирных усилий после того, как тот отказался приехать на переговоры с Украиной в Стамбул.

Источник: заявление Стармера приводят The Guardian и "Европейская правда"

Детали: Комментируя отказ российского лидера приехать в Турцию на переговоры, премьер Великобритании назвал это "еще одним доказательством того, что именно Путин медлит".

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"Именно из-за Путина задерживается прекращение огня. Украина уже давно, несколько месяцев назад, четко заявила, что готова к 30-дневному безоговорочному прекращению огня, и мы уже давно говорим, что именно Путин стоит на пути мира", – подчеркнул Стармер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Анкару, ожидая прибытия хозяина Кремля Владимира Путина. Но пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.

Вместо этого РФ отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

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Несмотря на это, Зеленский решил отправить на переговоры в Стамбул украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

ВеликобританияПутинпереговорыТурция
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