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Держсекретар США не вірить в успіх стамбульських переговорів

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 15 травня 2025, 20:28
Держсекретар США не вірить в успіх стамбульських переговорів
фото: Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо не вірить, що на  переговорах між делегаціями України та Росії у Стамбулі відбудеться бодай якийсь прорив.

Джерело: Рубіо журналістам у четвер в Анталії після неформального засідання глав МЗС країн НАТО, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Рубіо підтвердив, що представники США і Туреччини братимуть участь у переговорах між Україною та Росією, яка надіслала "переговорну групу нижчого рівня".

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"Але я хочу бути відвертим: я не думаю, що ми маємо великі очікування щодо того, що відбудеться завтра. Чесно кажучи, наразі, я думаю, абсолютно ясно, що єдиний спосіб досягти прориву – це (переговори. – Ред.) між президентом Трампом і Путіним", – додав він.

Держсекретар висловив переконання, що Путін готовий до діалогу з Трампом "і до того, щоб раз і назавжди визначити шлях вперед і що це за шлях".

Також Рубіо прямо вказав на рівень російської делегації, який, за його словами, "не свідчить про прорив".

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"Я хотів би помилятись, але я, чесно кажучи, не вірю, що ми досягнемо прориву, доки президент Трамп не сяде за стіл переговорів з Путіним і не з'ясує, які його наміри на майбутнє", – зазначив держсекретар, додавши, що Трамп, на його думку, поділяє таку оцінку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Владіміра Путіна. Але речник глави Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.

Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

Попри це, Зеленський вирішив відправити на переговори у Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.

СШАпереговориРосіяУкраїна
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