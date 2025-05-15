Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госсекретарь США не верит в успех стамбульских переговоров

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 15 мая 2025, 20:28
Госсекретарь США не верит в успех стамбульских переговоров
фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио не верит, что на переговорах между делегациями Украины и России в Стамбуле произойдет хоть какой-то прорыв.

Источник: Рубио журналистам в четверг в Анталии после неформального заседания глав МИД стран НАТО, сообщает "Европейская правда"

Детали: Рубио подтвердил, что представители США и Турции примут участие в переговорах между Украиной и Россией, которая направила "переговорную группу более низкого уровня".

Реклама:

"Но я хочу быть откровенным: я не думаю, что у нас большие ожидания относительно того, что произойдет завтра. Честно говоря, на данный момент, я думаю, абсолютно ясно, что единственный способ достичь прорыва – это (переговоры. – Ред.) между президентом Трампом и Путиным", – добавил он.

Госсекретарь выразил убеждение, что Путин готов к диалогу с Трампом "и к тому, чтобы раз и навсегда определить путь вперед и что это за путь".

Также Рубио прямо указал на уровень российской делегации, который, по его словам, "не свидетельствует о прорыве".

РЕКЛАМА:

"Я хотел бы ошибаться, но я, честно говоря, не верю, что мы достигнем прорыва, пока президент Трамп не сядет за стол переговоров с Путиным и не выяснит, каковы его намерения на будущее", – отметил госсекретарь, добавив, что Трамп, по его мнению, разделяет такую оценку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Анкару, ожидая прибытия хозяина Кремля Владимира Путина. Но пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.

Вместо этого РФ отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Несмотря на это, Зеленский решил отправить на переговоры в Стамбул украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

СШАпереговорыРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Лондоне задержали 21-летнего украинца по подозрению в поджоге дома премьера
Переговоры украинской и российской делегаций в Турции начнутся в пятницу – источник
Премьер Британии прокомментировал отказ Путина ехать на переговоры в Стамбул
Экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК суд продлил арест и в очередной раз уменьшил сумму залога
фотоЗеленский рассказал, о "хорошей и продуктивной" встрече с Эрдоганом
Украина направляет делегацию на переговоры с РФ в Стамбуле – Зеленский
Все новости...
США
Посредниками в переговорах Украина-РФ будут Турция и США – Зеленский
Bloomberg: США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО
Рубио: США готовы поддержать "любой механизм" для мира в Украине
Последние новости
22:43
В Лондоне задержали 21-летнего украинца по подозрению в поджоге дома премьера
22:32
На Майдане в Киеве усилят охрану возле Мемориала памяти погибших героев
22:12
Михаил Ткач: "Я мечтаю сделать расследование, которое поможет Украине победить Россию"
22:10
Рубио рассказал, когда США будут обсуждать потенциальную встречу Трампа и Путина
21:44
РосСМИ получили из Кремля методичку, как освещать переговоры в Стамбуле
21:36
Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ: там 12 человек
21:26
Сикорский спросил на встрече НАТО о венгерских шпионах в Украине, Сийярто разозлился
21:19
Рубио отрицает, что Вашингтон против приглашения Зеленского на саммит НАТО
21:01
ЕС закрыл лазейку для снятия санкций с российских олигархов
21:00
Как безопасно ездить на электросамокате? Простые советы от ЦОС
Все новости...
Реклама:
Реклама: