Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з РФ: там 12 людей

Президент Володимир Зеленський 15 травня затвердив склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".

Джерело: указ №306/2025 на сайті Офісу президента, пише "Європейська правда"

Деталі: Делегацію для переговорів з РФ, як і оголошувалось, очолить міністр оборони Рустем Умєров. Також до неї увійшли:

Реклама:

Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ України;

Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;

Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;

Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони;

Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу командування Повітряних Сил Збройних Сил України;

Олександр Дьяков – заступник начальника штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

Олексій Маловацький – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності апарату головнокомандувача Збройних Сил України;

Олександр Бевз – радник глави Офісу президента.

Указ Зеленського також передбачає, що глава делегації за погодженням із ним може вносити зміни до складу делегації, і затверджує таємні переговорні директиви.

Що передувало: