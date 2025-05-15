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Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з РФ: там 12 людей

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 15 травня 2025, 21:36
Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з РФ: там 12 людей
Володимир ЗЕленський. Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський 15 травня затвердив склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".

Джерело: указ №306/2025 на сайті Офісу президента, пише "Європейська правда"

Деталі: Делегацію для переговорів з РФ, як і оголошувалось, очолить міністр оборони Рустем Умєров. Також до неї увійшли:

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  • Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ України;
  • Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;
  • Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;
  • Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони;
  • Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу командування Повітряних Сил Збройних Сил України;
  • Олександр Дьяков – заступник начальника штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
  • Олексій Маловацький – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності апарату головнокомандувача Збройних Сил України;
  • Олександр Бевз – радник глави Офісу президента.

Указ Зеленського також передбачає, що глава делегації за погодженням із ним може вносити зміни до складу делегації, і затверджує таємні переговорні директиви.

Що передувало: 

  • Президент України Володимир Зеленський вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Володимира Путіна.
  • Але речник глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією. Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.
  • З огляду на це державний секретар США Марко Рубіо не бачить шансів на прорив у переговорах між делегаціями України та Росії у Стамбулі.
  • Путін пізно ввечері 14 травня затвердив склад своєї делегації на переговори з Україною. Самого Путіна в списку немає. Главою делегації назначено Володимира Мединського – помічника Путіна. Він у 2022 році вже був головою російської переговорної групи, коли зустрічались українська та російські делегації. 

Туреччинапереговори
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