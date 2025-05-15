Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з РФ: там 12 людей
Четвер, 15 травня 2025, 21:36
Президент Володимир Зеленський 15 травня затвердив склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".
Джерело: указ №306/2025 на сайті Офісу президента, пише "Європейська правда"
Деталі: Делегацію для переговорів з РФ, як і оголошувалось, очолить міністр оборони Рустем Умєров. Також до неї увійшли:
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- Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ України;
- Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;
- Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;
- Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
- Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони;
- Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу командування Повітряних Сил Збройних Сил України;
- Олександр Дьяков – заступник начальника штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
- Олексій Маловацький – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
- Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
- Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності апарату головнокомандувача Збройних Сил України;
- Олександр Бевз – радник глави Офісу президента.
Указ Зеленського також передбачає, що глава делегації за погодженням із ним може вносити зміни до складу делегації, і затверджує таємні переговорні директиви.
Що передувало:
- Президент України Володимир Зеленський вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Володимира Путіна.
- Але речник глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією. Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.
- З огляду на це державний секретар США Марко Рубіо не бачить шансів на прорив у переговорах між делегаціями України та Росії у Стамбулі.
- Путін пізно ввечері 14 травня затвердив склад своєї делегації на переговори з Україною. Самого Путіна в списку немає. Главою делегації назначено Володимира Мединського – помічника Путіна. Він у 2022 році вже був головою російської переговорної групи, коли зустрічались українська та російські делегації.