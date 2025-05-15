Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ: там 12 человек

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 15 мая 2025, 21:36
Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ: там 12 человек
Владимир ЗЕленский. Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский 15 мая утвердил состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле "по достижению справедливого и устойчивого мира".

Источник: указ №306/2025 на сайте Офиса президента, пишет "Европейская правда"

Детали: Делегацию для переговоров с РФ, как и было объявлено, возглавит министр обороны Рустем Умеров. Также в ее состав вошли:

Реклама:
  • Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел Украины;
  • Александр Поклад – заместитель председателя Службы безопасности Украины;
  • Олег Луговской – первый заместитель председателя Службы внешней разведки;
  • Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  • Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны;
  • Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
  • Александр Дьяков – заместитель начальника штаба командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;
  • Алексей Маловацкий – начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  • Александр Шерихов – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  • Георгий Кузьмичев – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности аппарата главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;
  • Александр Бевз – советник главы Офиса президента.

Указ Зеленского также предусматривает, что глава делегации по согласованию с ним может вносить изменения в состав делегации и утверждает секретные переговорные директивы.

Что предшествовало:

  • Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Анкару, ожидая прибытия хозяина Кремля Владимира Путина.
  • Но пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией. Вместо этого РФ отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.
  • Учитывая это, государственный секретарь США Марко Рубио не видит шансов на прорыв в переговорах между делегациями Украины и России в Стамбуле.
  • Путин поздно вечером 14 мая утвердил состав своей делегации на переговоры с Украиной. Самого Путина в списке нет. Главой делегации назначен Владимир Мединский - помощник Путина. Он в 2022 году уже был главой российской переговорной группы, когда встречались украинская и российские делегации.

Турцияпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Переговоры украинской и российской делегаций в Турции начнутся в пятницу – источник
Премьер Британии прокомментировал отказ Путина ехать на переговоры в Стамбул
Экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК суд продлил арест и в очередной раз уменьшил сумму залога
фотоЗеленский рассказал, о "хорошей и продуктивной" встрече с Эрдоганом
Украина направляет делегацию на переговоры с РФ в Стамбуле – Зеленский
Bloomberg: США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО
Все новости...
Турция
Переговоры украинской и российской делегаций в Турции начнутся в пятницу – источник
Премьер Британии прокомментировал отказ Путина ехать на переговоры в Стамбул
Зеленский рассказал, о "хорошей и продуктивной" встрече с Эрдоганом
Последние новости
22:32
На Майдане в Киеве усилят охрану возле Мемориала памяти погибших героев
22:12
Михаил Ткач: "Я мечтаю сделать расследование, которое поможет Украине победить Россию"
22:10
Рубио рассказал, когда США будут обсуждать потенциальную встречу Трампа и Путина
21:44
РосСМИ получили из Кремля методичку, как освещать переговоры в Стамбуле
21:36
Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ: там 12 человек
21:26
Сикорский спросил на встрече НАТО о венгерских шпионах в Украине, Сийярто разозлился
21:19
Рубио отрицает, что Вашингтон против приглашения Зеленского на саммит НАТО
21:01
ЕС закрыл лазейку для снятия санкций с российских олигархов
21:00
Как безопасно ездить на электросамокате? Простые советы от ЦОС
20:50
Крах империй мошенников: Telegram закрыл черные рынки на $35 миллиардов
Все новости...
Реклама:
Реклама: