Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ: там 12 человек

Президент Владимир Зеленский 15 мая утвердил состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле "по достижению справедливого и устойчивого мира".

Источник: указ №306/2025 на сайте Офиса президента, пишет "Европейская правда"

Детали: Делегацию для переговоров с РФ, как и было объявлено, возглавит министр обороны Рустем Умеров. Также в ее состав вошли:

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Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел Украины;

Александр Поклад – заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Олег Луговской – первый заместитель председателя Службы внешней разведки;

Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны;

Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;

Александр Дьяков – заместитель начальника штаба командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;

Алексей Маловацкий – начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Александр Шерихов – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Георгий Кузьмичев – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности аппарата главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;

Александр Бевз – советник главы Офиса президента.

Указ Зеленского также предусматривает, что глава делегации по согласованию с ним может вносить изменения в состав делегации и утверждает секретные переговорные директивы.

Что предшествовало: