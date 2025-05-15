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РосЗМІ отримали з Кремля методичку, як висвітлювати переговори в Стамбулі

Євген КізіловЧетвер, 15 травня 2025, 21:44
РосЗМІ отримали з Кремля методичку, як висвітлювати переговори в Стамбулі
фото: росзмі

Російські ЗМІ отримали з адміністрації Путіна методичку про те, як потрібно писати про мирні переговори в Стамбулі 15-16 травня.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Наявність у делегації помічника президента Володимира Мединського рекомендують пояснювати тим, що він керував делегацією парламентерів у Стамбулі 2022 року, тож "логічним є його продовження роботи".

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Також пропагандистам радять зазначити, що під час формування делегації на Путіна не вплинули "ні слова Дональда Трампа, ні заяви Зеленського", які вимагають 30-денного припинення вогню, інакше обіцяють посилити санкції.

Про позицію, яку російська делегація має донести до української сторони, у методичці нічого не повідомляється. Припущень про можливий перебіг переговорів і порад щодо того, як висвітлювати їхні результати, у ній також немає.

При цьому автори пропонують провладним ЗМІ розповісти, що зараз "переговори проходять на гірших для України умовах", ніж три роки тому. У чому полягає погіршення умов, у методичці не пояснюється.

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Кремль також радить лояльній Кремлю пресі готувати аудиторію до провалу зустрічі: у тексті методички йдеться про "новий пакет санкцій". Автори тексту рекомендують розповідати росіянам, що нові санкції "не завдадуть шкоди розвитку країни", Росія "успішно справляється з викликами будь-яких санкцій", а бюджет країни "зверстано з їх урахуванням".

Окремо згадуються санкції на торгівлю енергоресурсами, які нібито не впливають на стан "енергокомплексу, який стабільно розвивається".

Раніше в Кремлі повідомили, що до складу російської делегації, крім Мединського, увійшли заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил Ігор Костюков і заступник міністра оборони генерал Олександр Фомін.

Що передувало: 

  • Президент України Володимир Зеленський вирушив до Туреччини, очікуючи прибуття туди господаря Кремля Володимира Путіна.
  • Але речник глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не поїде, натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.
  • З огляду на це державний секретар США Марко Рубіо не бачить шансів на прорив у переговорах між делегаціями України та Росії у Стамбулі.

переговориЗМІРосіяУкраїна
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