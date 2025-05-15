РосСМИ получили из Кремля методичку, как освещать переговоры в Стамбуле

Российские СМИ получили из администрации Путина методичку о том, как нужно писать о мирных переговорах в Стамбуле 15-16 мая.

Источник: "Медуза"

Детали: Наличие в делегации помощника президента Владимира Мединского рекомендуют объяснять тем, что он руководил делегацией переговорщиков в Стамбуле в 2022 году, поэтому "логично его продолжение работы".

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Также пропагандистам советуют отметить, что при формировании делегации на Путина не повлияли "ни слова Дональда Трампа, ни заявления Зеленского", которые требуют 30-дневного прекращения огня, в противном случае обещают ужесточить санкции.

О позиции, которую российская делегация должна донести до украинской стороны, в методичке ничего не сообщается. Предположений о возможном ходе переговоров и советов о том, как освещать их результаты, в ней также нет.

При этом авторы предлагают провластным СМИ рассказать, что сейчас "переговоры проходят на худших для Украины условиях", чем три года назад. В чем заключается ухудшение условий, в методичке не объясняется.

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Кремль также советует лояльной Кремлю прессе готовить аудиторию к провалу встречи: в тексте методички говорится о "новом пакете санкций". Составители текста рекомендуют рассказывать россиянам, что новые санкции "не нанесут урона развитию страны", Россия "успешно справляется с вызовами любых санкций", а бюджет страны "сверстан с их учетом".

Отдельно упоминаются санкции на торговлю энергоресурсами, которые якобы не влияют на состояние "энергокомплекса, который стабильно развивается".

Ранее в Кремле сообщили, что в состав российской делегации, кроме Мединского, вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны генерал Александр Фомин.