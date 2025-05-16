Сирський: У війні на виснаження проти України РФ задіює до 640 тисяч військових

Олександр Сирський. фото з його соцмереж

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб.

Джерело: Сирський під час відеоконференцзв’язку на засіданні Ради Україна–НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів

Пряма мова Сирського: "Ми розраховуємо на досягнення справедливого миру, однак наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км.

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Незважаючи на дипломатичні заклики, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою; Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб.

Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат".

Деталі: Також за словами Сирського, у зверненні до учасників Ради Україна–НАТО він "порушив питання індивідуальної й колективної підготовки українських військових на території держав-партнерів, а також потреб Сил оборони України у військовій техніці, озброєнні, логістиці".

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Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони ведуть "активні дії" в Курській та Бєлгородській областях Росії.