Сирський: У війні на виснаження проти України РФ задіює до 640 тисяч військових
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб.
Джерело: Сирський під час відеоконференцзв’язку на засіданні Ради Україна–НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів
Пряма мова Сирського: "Ми розраховуємо на досягнення справедливого миру, однак наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км.
Незважаючи на дипломатичні заклики, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою; Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб.
Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат".
Деталі: Також за словами Сирського, у зверненні до учасників Ради Україна–НАТО він "порушив питання індивідуальної й колективної підготовки українських військових на території держав-партнерів, а також потреб Сил оборони України у військовій техніці, озброєнні, логістиці".
Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони ведуть "активні дії" в Курській та Бєлгородській областях Росії.