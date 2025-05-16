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Сырский: В войне на истощение против Украины РФ задействует до 640 тысяч военных

Ольга ГлущенкоПятница, 16 мая 2025, 00:42
Сырский: В войне на истощение против Украины РФ задействует до 640 тысяч военных
Александр Сырский. фото из его соцсетей

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сообщил, что Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек.

Источник: Сырский во время видеоконференцсвязи на заседании Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне главнокомандующих

Прямая речь Сырского: "Мы рассчитываем на достижение справедливого мира, однако сейчас активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км".

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Несмотря на дипломатические призывы Россия не отказывается от достижения предыдущих целей на поле боя; Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек.

Наши воины продолжают вести эффективную оборонительную операцию, нанося врагу значительные потери".

Детали: Также, по словам Сырского, в обращении к участникам Совета Украина-НАТО он "нарушил вопросы индивидуальной и коллективной подготовки украинских военных на территории государств-партнеров, а также потребностей Сил обороны Украины в военной технике, вооружении, логистике".

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Напомним: Президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны ведут "активные действия" в Курской и Белгородской областях России.

Сырскийроссийско-украинская война
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