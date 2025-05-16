Сырский: В войне на истощение против Украины РФ задействует до 640 тысяч военных

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сообщил, что Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек.

Источник: Сырский во время видеоконференцсвязи на заседании Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне главнокомандующих

Прямая речь Сырского: "Мы рассчитываем на достижение справедливого мира, однако сейчас активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км".

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Несмотря на дипломатические призывы Россия не отказывается от достижения предыдущих целей на поле боя; Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек.

Наши воины продолжают вести эффективную оборонительную операцию, нанося врагу значительные потери".

Детали: Также, по словам Сырского, в обращении к участникам Совета Украина-НАТО он "нарушил вопросы индивидуальной и коллективной подготовки украинских военных на территории государств-партнеров, а также потребностей Сил обороны Украины в военной технике, вооружении, логистике".

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Напомним: Президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны ведут "активные действия" в Курской и Белгородской областях России.