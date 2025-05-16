Ворог вдарив по промзоні Краматорська – МВА
П'ятниця, 16 травня 2025, 01:38
У четвер, 15 травня, ввечері росіяни вдарили по промисловій зоні Краматорська.
Джерело: Краматорська МВА
Деталі: У МВА зазначають, що, за попередньою інформацією, з використанням БпЛА о 19:20 росіяни обстріляли промислову зону міста.
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У повідомленні додають, що обійшлося без постраждалих, але є руйнування.
Дослівно МВА: "Встановлюємо наслідки пошкоджень".
Нагадаємо: Війська РФ у вівторок атакували Покровський та Краматорський райони Донецької області – 6 цивільних поранено.