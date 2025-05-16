Ворог вдарив по промзоні Краматорська – МВА

У четвер, 15 травня, ввечері росіяни вдарили по промисловій зоні Краматорська.

Джерело: Краматорська МВА

Деталі: У МВА зазначають, що, за попередньою інформацією, з використанням БпЛА о 19:20 росіяни обстріляли промислову зону міста.

Реклама:

У повідомленні додають, що обійшлося без постраждалих, але є руйнування.

Дослівно МВА: "Встановлюємо наслідки пошкоджень".

Нагадаємо: Війська РФ у вівторок атакували Покровський та Краматорський райони Донецької області – 6 цивільних поранено.