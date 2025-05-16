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Ворог вдарив по промзоні Краматорська – МВА

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 травня 2025, 01:38
Ворог вдарив по промзоні Краматорська – МВА
наслідки обстрілів Краматорська, ілюстративне фото мерії

У четвер, 15 травня, ввечері росіяни вдарили по промисловій зоні Краматорська.

Джерело: Краматорська МВА

Деталі: У МВА зазначають, що, за попередньою інформацією, з використанням БпЛА о 19:20 росіяни обстріляли промислову зону міста.

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У повідомленні додають, що обійшлося без постраждалих, але є руйнування.

Дослівно МВА: "Встановлюємо наслідки пошкоджень".

Нагадаємо: Війська РФ у вівторок атакували Покровський та Краматорський райони Донецької області – 6 цивільних поранено.

Краматорськросійсько-українська війна
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