Враг ударил по промзоне Краматорска – ГВА

В четверг, 15 мая, вечером россияне ударили по Краматорской промышленной зоне.

Источник: Краматорская ГВА

Детали: В ГВА отмечают, что, по предварительной информации, с использованием БПЛА в 19.20 россияне обстреляли промышленную зону города.

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В сообщении добавляют, что обошлось без пострадавших, но есть разрушение.

Дословно ГВА: "Устанавливаем последствия повреждений".

Напомним: Войска РФ во вторник атаковали Покровский и Краматорский районы Донецкой области – 6 гражданских ранены.