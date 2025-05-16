Враг ударил по промзоне Краматорска – ГВА
Пятница, 16 мая 2025, 01:38
В четверг, 15 мая, вечером россияне ударили по Краматорской промышленной зоне.
Источник: Краматорская ГВА
Детали: В ГВА отмечают, что, по предварительной информации, с использованием БПЛА в 19.20 россияне обстреляли промышленную зону города.
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В сообщении добавляют, что обошлось без пострадавших, но есть разрушение.
Дословно ГВА: "Устанавливаем последствия повреждений".
Напомним: Войска РФ во вторник атаковали Покровский и Краматорский районы Донецкой области – 6 гражданских ранены.