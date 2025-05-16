Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Адміністрація Трампа планує продати штаб-кваритиру "Голосу Америки" – Bloomberg

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 травня 2025, 05:12

Адміністрація президента США Дональда Трампа виставляє на продаж будівлю "Голосу Америки" у Вашингтоні.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Видання зазначає, що вона остання із серії так званих "гучних будівель", внесених до списку для "прискореного продажу" в рамках зусиль зменшити обсяги федеральної нерухомості США.

Реклама:

Ідеться про історичну будівлю Wilbur Cohen Federal Building, розташовану неподалік Капітолію та Національної алеї.

Окрім штаб-кваритири "Голосу Америки", в ній розміщені Агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке є материнською структурою Voice of America, та департамент охорони здоров’я і соціальних служб.

Ініціатива продажу з’явилася на тлі спроб Трампа закрити "Голос Америки" разом зі спорідненими з ним "Радіо Вільна Європа", "Радіо Вільна Азія", Офісом мовлення на Кубу та Фондом відкритих технологій.

РЕКЛАМА:

У публікації додають, що це є частиною плану радника мільярдера Трампа Ілона Маска щодо скорочення федеральних структур.

Bloomberg вказує на те, що якщо будівлю продадуть, це може залишити співробітників "Голосу Америки" і підрядників без приміщення, навіть якщо їм вдасться оскаржити в суді чи в Конгресі скорочення фінансування, запровадженого Трампом.

СШАЗМІТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Мерц сказав, коли ЄС може схвалити новий пакет санкцій проти Росії
У Лондоні затримали 21-річного українця за підозрою в підпалі будинку премʼєра
Рубіо розказав, коли США обговорять потенційну зустріч Трампа і Путіна
Переговори української та російської делегацій в Туреччині розпочнуться в п'ятницю – джерело
Премʼєр Британії прокоментував відмову Путіна їхати на переговори в Стамбул
Екскерівниці Хмельницької МСЕК суд продовжив арешт і вкотре зменшив суму застави
Усі новини...
США
ЗМІ: США передали Ірану письмові пропозиції щодо ядерної угоди
Рубіо розказав, коли США обговорять потенційну зустріч Трампа і Путіна
Рубіо заперечив, що Вашингтон проти запрошення Зеленського на саміт НАТО
Останні новини
05:12
Адміністрація Трампа планує продати штаб-кваритиру "Голосу Америки" – Bloomberg
04:02
На Київщині ППО працює по російських дронах
03:44
ISW про переговори у Стамбулі: Росія незацікавлена у компромісах
02:22
Мерц сказав, коли ЄС може схвалити новий пакет санкцій проти Росії
01:38
Ворог вдарив по промзоні Краматорська – МВА
00:42
Сирський: У війні на виснаження проти України РФ задіює до 640 тисяч військових
00:26
Євробачення 2025: з ким Україна змагатиметься у фіналі
23:44
Новини економіки 15 травня: Іран та США обвалили ціну на нафту, наближення ядерної угоди з Іраном
23:36
Глава російської делегації покликав представників України на переговори вранці в п'ятницю
23:24
ЗМІ: США передали Ірану письмові пропозиції щодо ядерної угоди
Усі новини...
Реклама:
Реклама: