Адміністрація Трампа планує продати штаб-кваритиру "Голосу Америки" – Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа виставляє на продаж будівлю "Голосу Америки" у Вашингтоні.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Видання зазначає, що вона остання із серії так званих "гучних будівель", внесених до списку для "прискореного продажу" в рамках зусиль зменшити обсяги федеральної нерухомості США.

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Ідеться про історичну будівлю Wilbur Cohen Federal Building, розташовану неподалік Капітолію та Національної алеї.

Окрім штаб-кваритири "Голосу Америки", в ній розміщені Агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке є материнською структурою Voice of America, та департамент охорони здоров’я і соціальних служб.

Ініціатива продажу з’явилася на тлі спроб Трампа закрити "Голос Америки" разом зі спорідненими з ним "Радіо Вільна Європа", "Радіо Вільна Азія", Офісом мовлення на Кубу та Фондом відкритих технологій.

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У публікації додають, що це є частиною плану радника мільярдера Трампа Ілона Маска щодо скорочення федеральних структур.

Bloomberg вказує на те, що якщо будівлю продадуть, це може залишити співробітників "Голосу Америки" і підрядників без приміщення, навіть якщо їм вдасться оскаржити в суді чи в Конгресі скорочення фінансування, запровадженого Трампом.