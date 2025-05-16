Администрация Трампа планирует продать штаб-квартиру "Голоса Америки" – Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа выставляет на продажу здание "Голоса Америки" в Вашингтоне.

Источник: Bloomberg

Детали: Издание отмечает, что она последняя из серии так называемых "громких зданий", внесенных в список для "ускоренной продажи" в рамках усилий снизить объемы федеральной недвижимости США.

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Речь идет об историческом здании Wilbur Cohen Federal Building, расположенном неподалеку от Капитолия и Национальной аллеи.

Кроме штаб-кваритиры "Голоса Америки", в ней размещены Агентство США по глобальным медиа (USAGM), являющееся материнской структурой Voice of America, и департамент здравоохранения и социальных служб.

Инициатива продажи появилась на фоне попыток Трампа закрыть "Голос Америки" вместе с родственными с ним "Радио Свободная Европа", "Радио Свободная Азия", Офисом вещания на Кубу и Фондом открытых технологий.

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В публикации добавляют, что это часть плана советника миллиардера Трампа Илона Маска по сокращению федеральных структур.

Bloomberg указывает на то, что если здание продадут, это может оставить сотрудников Голоса Америки и подрядчиков без помещения, даже если им удастся обжаловать в суде или в Конгрессе сокращение финансирования, введенного Трампом.