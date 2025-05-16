Україна втратила F-16: пілот відвів літак від населеного пункту і успішно катапультувався – Повітряні сили  

Повітряні сили ЗСУ втратили літак F-16 – під час відбиття повітряної атаки росіян пілот зіткнувся з нештатною ситуацією на борту, але зміг відвести літак подалі від населеного пункту і успішно катапультуватися.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Facebook

Деталі: Близько 03:30 16 травня зв’язок із літаком F-16 зник. У цей час український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника.

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"За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався", – повідомили у Повітряних силах.

Зазначається, що група пошуково-рятувального забезпечення швидко знайшла і евакуювала пілота.

"Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує. Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже приступила до роботи", – повідомили у ПС.

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Джерело "Української правди" в Повітряних силах зазначило, що в цьому випадку "дружній вогонь" виключено.