Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина потеряла F-16: пилот отвел самолет от населенного пункта и успешно катапультировался – Воздушные силы 

Ирина Балачук, Валентина РоманенкоПятница, 16 мая 2025, 07:36
Украина потеряла F-16: пилот отвел самолет от населенного пункта и успешно катапультировался – Воздушные силы 
F-16. Фото иллюстративное из Getty images

Воздушные силы ВСУ потеряли самолет F-16 – во время отражения воздушной атаки россиян пилот столкнулся с нештатной ситуацией на борту, но смог отвести самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультироваться.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Facebook

Детали: Около 03:30 16 мая связь с самолетом F-16 исчезла. В это время украинский истребитель выполнял задание по отражению воздушного нападения противника.

Реклама:

"По предварительным данным летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался", – сообщили в Воздушных силах.

Отмечается, что группа поисково-спасательного обеспечения быстро нашла и эвакуировала пилота. 

"Самочувствие летчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает. Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе", – сообщили в ПС.

РЕКЛАМА:

Источник "Украинской правды" в Воздушных силах отметил, что в этом случае "дружественный огонь" исключен.

Воздушные силы ВСУистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мерц сказал, когда ЕС может одобрить новый пакет санкций против России
В Лондоне задержали 21-летнего украинца по подозрению в поджоге дома премьера
Рубио рассказал, когда США обсуждят потенциальную встречу Трампа и Путина
Переговоры украинской и российской делегаций в Турции начнутся в пятницу – источник
Премьер Британии прокомментировал отказ Путина ехать на переговоры в Стамбул
Экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК суд продлил арест и в очередной раз уменьшил сумму залога
Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Россия накануне переговоров атаковала 110-ю беспилотниками, 62 из них удалось уничтожить
ПВО сбила все 10 БпЛА, которыми атаковала Россия
После трехдневного перерыва россияне запустили 108 беспилотников - более половины удалось сбить
Последние новости
07:49
Рубио: все члены НАТО согласятся тратить 5% ВВП на оборону до саммита в июне
07:36
Украина потеряла F-16: пилот отвел самолет от населенного пункта и успешно катапультировался – Воздушные силы 
07:25
Трамп, который говорил о возможной поездке в Стамбул, после визита в ОАЭ вернется домой – СМИ
06:38
ОбновленоАтака вражеских дронов на Киев: произошел пожар, обломки упали на дорогу
05:50
В Севастополе раздавались взрывы, оккупационные "власти" говорят о якобы сбитых БплА над Черным морем
05:12
Администрация Трампа планирует продать штаб-квартиру "Голоса Америки" – Bloomberg
04:02
В Киевской области ПВО работала по российским дронам
03:44
ISW о переговорах в Стамбуле: Россия незаинтересована в компромиссах
02:22
Мерц сказал, когда ЕС может одобрить новый пакет санкций против России
01:38
Враг ударил по промзоне Краматорска – ГВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: