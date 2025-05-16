Украина потеряла F-16: пилот отвел самолет от населенного пункта и успешно катапультировался – Воздушные силы 

Воздушные силы ВСУ потеряли самолет F-16 – во время отражения воздушной атаки россиян пилот столкнулся с нештатной ситуацией на борту, но смог отвести самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультироваться.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Facebook

Детали: Около 03:30 16 мая связь с самолетом F-16 исчезла. В это время украинский истребитель выполнял задание по отражению воздушного нападения противника.

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"По предварительным данным летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался", – сообщили в Воздушных силах.

Отмечается, что группа поисково-спасательного обеспечения быстро нашла и эвакуировала пилота.

"Самочувствие летчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает. Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе", – сообщили в ПС.

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Источник "Украинской правды" в Воздушных силах отметил, что в этом случае "дружественный огонь" исключен.