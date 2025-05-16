Росіяни обстріляли Донеччину: поранено шістьох мирних жителів

На фото: наслідки ворожих атак у Краматорському районі/Вадим Філашкін

У п'ятницю вранці, 16 травня, російські війська обстріляли населені пункти Донеччини, унаслідок чого шестеро мирних мешканців отримали поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Деталі: У результаті атаки по Покровську, яка сталася близько 5.00 ранку, поранено п’ятьох людей віком від 50 до 66 років, пошкоджено три житлові будинки.

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Ще одна людина отримала поранення в Андріївці, де росіяни застосували FPV-дрон проти цивільного автомобіля.

Вадим Філашкін наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно, і закликав людей евакуюватися.

Дослівно: "Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуація рятує життя!".

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