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Росіяни обстріляли Донеччину: поранено шістьох мирних жителів

Українська правдаП'ятниця, 16 травня 2025, 12:29
Росіяни обстріляли Донеччину: поранено шістьох мирних жителів
На фото: наслідки ворожих атак у Краматорському районі/Вадим Філашкін

У п'ятницю вранці, 16 травня, російські війська обстріляли населені пункти Донеччини, унаслідок чого шестеро мирних мешканців отримали поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Деталі: У результаті атаки по Покровську, яка сталася близько 5.00 ранку, поранено п’ятьох людей віком від 50 до 66 років, пошкоджено три житлові будинки.

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Ще одна людина отримала поранення в Андріївці, де росіяни застосували FPV-дрон проти цивільного автомобіля.

Вадим Філашкін наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно, і закликав людей евакуюватися.

Дослівно: "Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуація рятує життя!".

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Передісторія

  • 16 травня у Херсоні під російський обстріл потрапили соцпрацівники міської адміністрації – один чоловік дістав поранення. Також у Бериславі через російську атаку загинув чоловік, двоє людей поранені. 

Донецька областьобстрілвійна
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