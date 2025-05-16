Россияне обстреляли Донецкую область: ранены шесть мирных жителей
Пятница, 16 мая 2025, 12:29
Утром в пятницу, 16 мая, российские войска обстреляли населённые пункты Донецкой области, в результате чего шесть мирных жителей получили ранения.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Подробности: В результате удара по Покровску, который произошёл около 5:00 утра, были ранены пятеро человек в возрасте от 50 до 66 лет, повреждены три жилых дома.
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Ещё один человек получил ранение в Андреевке, где россияне применили FPV-дрон против гражданского автомобиля.
Вадим Филашкин подчеркнул, что оставаться в Донецкой области опасно, и призвал жителей к эвакуации.
Дословно: "В который раз подчёркиваю: оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуация спасает жизни!"
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Предыстория:
- 16 мая в Херсоне под российский обстрел попали соцработники городской администрации – один мужчина получил ранение. Также в Бериславе в результате российского удара погиб мужчина, двое человек ранены.