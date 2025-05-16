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Россияне обстреляли Донецкую область: ранены шесть мирных жителей

Украинская правдаПятница, 16 мая 2025, 12:29
Россияне обстреляли Донецкую область: ранены шесть мирных жителей
На фото: последствия вражеских атак в Краматорском районе/Вадим Филашкин

Утром в пятницу, 16 мая, российские войска обстреляли населённые пункты Донецкой области, в результате чего шесть мирных жителей получили ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Подробности: В результате удара по Покровску, который произошёл около 5:00 утра, были ранены пятеро человек в возрасте от 50 до 66 лет, повреждены три жилых дома.

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Ещё один человек получил ранение в Андреевке, где россияне применили FPV-дрон против гражданского автомобиля.

Вадим Филашкин подчеркнул, что оставаться в Донецкой области опасно, и призвал жителей к эвакуации.

Дословно: "В который раз подчёркиваю: оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуация спасает жизни!"

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Предыстория:

  • 16 мая в Херсоне под российский обстрел попали соцработники городской администрации – один мужчина получил ранение. Также в Бериславе в результате российского удара погиб мужчина, двое человек ранены.

Донецкая областьобстрелвойна
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