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Лукашенко на фоні підготовки до навчань з РФ заявив, що Білорусь ні на кого не нападатиме

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 16 травня 2025, 13:20
Лукашенко на фоні підготовки до навчань з РФ заявив, що Білорусь ні на кого не нападатиме
Андрій Бєлоусов, Олександр Лукашенко, фото: "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим у п′ятницю у Мінську заявив, що білоруські війська готові до спільних військових навчань з Росією і "ні на кого нападати не збираються".

Джерело: провладне агентство "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Хочу сказати, що до навчань ми готові. Нічого ні від кого не приховуємо. Ми справді демонструємо відкритість, що ці навчання наші і носять оборонний характер. І ні на кого ми нападати не збираємося, як дехто там думає. Ну, це їхня справа. Нехай думають. У нас ухвалено рішення на рівні президентів щодо проведення навчання. З Володимиром Володимировичем (Путіним) ми обговорювали це питання".

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Деталі: Лукашенко запевнив Бєлоусова, який приїхав до Білорусі у п′ятницю, що Росії нема про що хвилюватись щодо участі військ у навчаннях. "Ми готові до того, щоб, куди треба, вилетіти за планом на полігони Росії. Навпаки - прийняти російські війська. І провести спільні навчання нашого спільного угруповання військ… У цьому плані Росія може не турбуватися", - запевнив він.

Що було раніше:

  • У квітні президент Володимир Зеленський заявляв, що влітку 2025 року Росія може до чогось готуватися у Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями.
  • У лютому Зеленський казав, що Росія планує в 2025 році підготувати для посилення Білоруського напрямку 15 дивізій чисельністю 100-150 тисяч військових.
  • Проведення спільних білорусько-російських навчань "Захід-2025" планується на середину вересня.

БілорусьЛукашенкоРосія
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