Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко на фоне подготовки к учениям с РФ заявил, что Беларусь ни на кого не будет нападать

Станислав ПогориловПятница, 16 мая 2025, 13:20
Лукашенко на фоне подготовки к учениям с РФ заявил, что Беларусь ни на кого не будет нападать
Андрей Белоусов, Александр лукашенко, фото: "Белта"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в пятницу в Минске заявил, что белорусские войска готовы к совместным военным учениям с Россией и "ни на кого нападать не собираются".

Источник: провластное агентство "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Хочу сказать, что к учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Ну, это их дело. Пусть думают. У нас принято решение на уровне президентов о проведении учения. С Владимиром Владимировичем (Путиным) мы обсуждали этот вопрос".

Реклама:

Детали: Лукашенко заверил Белоусова, который приехал в Беларусь в пятницу, что России не о чем волноваться относительно участия войск в учениях. "Мы готовы к тому, чтобы, куда надо, вылететь по плану на полигоны России. Наоборот - принять российские войска. И провести совместные учения нашей общей группировки войск... В этом плане Россия может не беспокоиться", - заверил он.

Что предшествовало:

  • В апреле президент Владимир Зеленский заявлял, что летом 2025 года Россия может к чему-то готовиться в Беларуси, прикрываясь военными учениями.
  • В феврале Зеленский говорил, что Россия планирует в 2025 году подготовить для усиления Белорусского направления 15 дивизий численностью 100-150 тысяч военных.
  • Проведение совместных белорусско-российских учений "Запад-2025" планируется на середину сентября.

БеларусьЛукашенкоРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото В Стамбуле начались переговоры между Украиной, Турцией и РФ
В центре Киева со стрельбой останавливали машину нарушителя, который наехал на патрульного
Трамп рассказал, когда сможет встретиться с Путиным
Зеленский прибыл в Албанию
документСБУ заявила о мерах в отношении "вора в законе" Умки, которого ранее заметили на праздновании со спецслужащим
Россияне утром атаковали коммунальщиков в Купянске: 1 погибшая, 4 раненых  
Все новости...
Беларусь
Лукашенко заявил, что "немного задержался" у власти, но нужно "потерпеть"
Лукашенко впервые в 2025 году помиловал 42 политзаключенных
Международная федерация фехтования допустила россиян и белорусов к командным соревнованиям
Последние новости
14:50
Прокуратура сообщила Тимощуку о подозрении в пособничестве государству-агрессору
14:50
Трамп говорит, что возможно позвонит Путину
14:44
Россияне с БпЛА "Молния" убили 2-х человек в Константиновке
14:43
К трехлетию службы Саша Положинский выпустил новый альбом
14:30
Поиск управляющего долей фармдистрибьютора: победитель аукциона предлагает странную цену
14:26
Россияне в последний момент начали требовать, чтобы США не было на переговорах с Украиной – СМИ
14:10
6 тысяч долларов за успешную защиту диссертации: в Сумах на вымогательстве взятки задержали чиновник вуза
13:57
В Кремле заявили, что встреча Путина и Трампа является "необходимой"
13:45
Ермак: Привязать новые переговоры к 2022 году у россиян не получится
13:41
фото В Стамбуле начались переговоры между Украиной, Турцией и РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: