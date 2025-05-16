Лукашенко на фоне подготовки к учениям с РФ заявил, что Беларусь ни на кого не будет нападать

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в пятницу в Минске заявил, что белорусские войска готовы к совместным военным учениям с Россией и "ни на кого нападать не собираются".

Источник: провластное агентство "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Хочу сказать, что к учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Ну, это их дело. Пусть думают. У нас принято решение на уровне президентов о проведении учения. С Владимиром Владимировичем (Путиным) мы обсуждали этот вопрос".

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Детали: Лукашенко заверил Белоусова, который приехал в Беларусь в пятницу, что России не о чем волноваться относительно участия войск в учениях. "Мы готовы к тому, чтобы, куда надо, вылететь по плану на полигоны России. Наоборот - принять российские войска. И провести совместные учения нашей общей группировки войск... В этом плане Россия может не беспокоиться", - заверил он.

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