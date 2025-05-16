Єрмак: Прив’язати нові переговори до 2022 року у росіян не вийде

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами і подіями 2022 року, проте такі спроби є безуспішними.

Джерело: допис Андрія Єрмака у соціальній мережі Х

Дослівно: "Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що повʼязує з цим перемовини – це суто місто Стамбул. І нічого більше".

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Деталі: Він наголосив, що сьогоднішній переговорний процес має зовсім інший контекст, і Україна не дозволить повернутися до умов і наративів початку повномасштабної війни.

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