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Єрмак: Прив’язати нові переговори до 2022 року у росіян не вийде

Українська правдаП'ятниця, 16 травня 2025, 13:45
Єрмак: Прив’язати нові переговори до 2022 року у росіян не вийде
Андрій Єрмак/Getty Images

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами і подіями 2022 року, проте такі спроби є безуспішними.

Джерело: допис Андрія Єрмака у соціальній мережі Х

Дослівно: "Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що повʼязує з цим перемовини – це суто місто Стамбул. І нічого більше".

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Деталі:  Він наголосив, що сьогоднішній переговорний процес має зовсім інший контекст, і Україна не дозволить повернутися до умов і наративів початку повномасштабної війни.

Передісторія:

  • У п’ятницю в Стамбулі розпочалася зустріч представників Туреччини, США та України. Також почалася зустріч за участю представників України та РФ.
  • У четвер Трамп заявив, що мирне врегулювання розв’язаної РФ війни проти України не може відбутись без його зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним.
  • Держсекретар США Марко Рубіо підтримав цю думку, висловивши скептицизм стосовно результатів українсько-російських переговорів у Стамбулі.

переговориАндрій Єрмак
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