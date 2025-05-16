Єрмак: Прив’язати нові переговори до 2022 року у росіян не вийде
П'ятниця, 16 травня 2025, 13:45
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами і подіями 2022 року, проте такі спроби є безуспішними.
Джерело: допис Андрія Єрмака у соціальній мережі Х
Дослівно: "Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що повʼязує з цим перемовини – це суто місто Стамбул. І нічого більше".
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Деталі: Він наголосив, що сьогоднішній переговорний процес має зовсім інший контекст, і Україна не дозволить повернутися до умов і наративів початку повномасштабної війни.
Передісторія:
- У п’ятницю в Стамбулі розпочалася зустріч представників Туреччини, США та України. Також почалася зустріч за участю представників України та РФ.
- У четвер Трамп заявив, що мирне врегулювання розв’язаної РФ війни проти України не може відбутись без його зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним.
- Держсекретар США Марко Рубіо підтримав цю думку, висловивши скептицизм стосовно результатів українсько-російських переговорів у Стамбулі.