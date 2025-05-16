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Ермак: Привязать новые переговоры к 2022 году у россиян не получится

Украинская правдаПятница, 16 мая 2025, 13:45
Ермак: Привязать новые переговоры к 2022 году у россиян не получится
Андрей Ермак/Getty Images

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российская сторона пытается провести параллели между нынешними переговорами и событиями 2022 года, однако такие попытки безуспешны.

Источник: пост Андрея Ермака в социальной сети X

Дословно: "Россияне хотят выстраивать ассоциации с 2022 годом. Но всё, что связывает эти переговоры с тем временем — это исключительно город Стамбул. И ничего больше".

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Детали: Он подчеркнул, что сегодняшний переговорный процесс имеет совершенно иной контекст, и Украина не позволит вернуться к условиям и нарративам начала полномасштабной войны.

Предыстория:

  • В пятницу в Стамбуле началась встреча представителей Турции, США и Украины. Также началась встреча с участием представителей Украины и РФ.
  • В четверг Трамп заявил, что мирное урегулирование развязанной РФ войны против Украины не может состояться без его встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным.
  • Госсекретарь США Марко Рубио поддержал это мнение, выразив скептицизм относительно результатов украинско-российских переговоров в Стамбуле.

переговорыАндрей Ермак
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