Ермак: Привязать новые переговоры к 2022 году у россиян не получится
Пятница, 16 мая 2025, 13:45
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российская сторона пытается провести параллели между нынешними переговорами и событиями 2022 года, однако такие попытки безуспешны.
Источник: пост Андрея Ермака в социальной сети X
Дословно: "Россияне хотят выстраивать ассоциации с 2022 годом. Но всё, что связывает эти переговоры с тем временем — это исключительно город Стамбул. И ничего больше".
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Детали: Он подчеркнул, что сегодняшний переговорный процесс имеет совершенно иной контекст, и Украина не позволит вернуться к условиям и нарративам начала полномасштабной войны.
Предыстория:
- В пятницу в Стамбуле началась встреча представителей Турции, США и Украины. Также началась встреча с участием представителей Украины и РФ.
- В четверг Трамп заявил, что мирное урегулирование развязанной РФ войны против Украины не может состояться без его встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным.
- Госсекретарь США Марко Рубио поддержал это мнение, выразив скептицизм относительно результатов украинско-российских переговоров в Стамбуле.