Ермак: Привязать новые переговоры к 2022 году у россиян не получится

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российская сторона пытается провести параллели между нынешними переговорами и событиями 2022 года, однако такие попытки безуспешны.

Источник: пост Андрея Ермака в социальной сети X

Дословно: "Россияне хотят выстраивать ассоциации с 2022 годом. Но всё, что связывает эти переговоры с тем временем — это исключительно город Стамбул. И ничего больше".

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Детали: Он подчеркнул, что сегодняшний переговорный процесс имеет совершенно иной контекст, и Украина не позволит вернуться к условиям и нарративам начала полномасштабной войны.

Предыстория: