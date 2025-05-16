Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що що зустріч між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом є "необхідною", зокрема для обговорення міжнародної ситуації та війни в Україні.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", "ТАСС", Telegram-канал "Вы слушали Маяк", який публікує відеокоментарі Пєскова

Деталі: Водночас Пєсков зазначив, що така зустріч має бути ретельно підготовлена й результативна.

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Пряма мова Пєскова: "Зустріч на найвищому рівні має бути ретельно підготовлена й результативна, адже їй завжди передують експертні переговори, консультації та тривала напружена підготовка.

Деталі: Речник Кремля додав, що зустріч впливає на двосторонні відносини між Росією і США та є потрібною для "серйозної розмови" про Україну.

Пряма мова Пєскова: "Саме так ми бачимо цю ситуацію. Водночас така зустріч, безумовно, є необхідною - як з огляду на двосторонні російсько-американські відносини, так і для серйозної розмови на найвищому рівні з міжнародних та регіональних питань, зокрема й щодо кризи навколо України".

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Деталі: Також Пєсков підкреслив, що, на думку Кремля, необхідно якнайшвидше почати обговорення питань стратегічної стабільності на європейському континенті. При цьому він зазначив, що наразі говорити про відновлення партнерства з НАТО складно:

"Говорити про відновлення партнерства з НАТО у той час, коли Альянс фактично воює з Росією, - складно", - речник очільника РФ.

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