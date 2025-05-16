В Кремле заявили, что встреча Путина и Трампа является "необходимой"
Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил, что встреча между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом является "необходимой", в частности для обсуждения международной ситуации и войны в Украине.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", "ТАСС", Telegram-канал "Вы слушали Маяк", который публикует видеокомментарии Пескова
Детали: В то же время Песков отметил, что такая встреча должна быть тщательно подготовлена и результативна.
Прямая речь Пескова: "Встреча на высшем уровне должна быть тщательно подготовлена и результативна, ведь ей всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации и длительная напряженная подготовка.
Детали: Представитель Кремля добавил, что встреча влияет на двусторонние отношения между Россией и США и нужна для "серьезного разговора" об Украине.
Прямая речь Пескова: "Именно так мы видим эту ситуацию. В то же время такая встреча, безусловно, является необходимой - как учитывая двусторонние российско-американские отношения, так и для серьезного разговора на высшем уровне по международным и региональным вопросам, в том числе и по кризису вокруг Украины".
Детали: Также Песков подчеркнул, что, по мнению Кремля, необходимо как можно быстрее начать обсуждение вопросов стратегической стабильности на европейском континенте. При этом он отметил, что сейчас говорить о восстановлении партнерства с НАТО сложно:
"Говорить о восстановлении партнерства с НАТО в то время, когда Альянс фактически воюет с Россией, - сложно", - сказал спикер главы РФ.
Предыстория:
- В пятницу в Стамбуле началась встреча представителей Турции, США и Украины. После нее должна начаться встреча с участием представителей Украины и РФ.
- В четверг Трамп заявил, что мирное урегулирование развязанной РФ войны против Украины не может состояться без его встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным.
- Госсекретарь США Марко Рубио поддержал это мнение, выразив скептицизм относительно результатов украинско-российских переговоров в Стамбуле.
- 16 мая Трамп перед возвращением в Вашингтон из турне по странам Персидского залива заявил, что встретится с Путиным, как только возможно будет организовать встречу.