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Умєров: Делегації у Стамбулі обговорили обмін полоненими "тисяча на тисячу"

Українська правдаП'ятниця, 16 травня 2025, 16:27
Умєров: Делегації у Стамбулі обговорили обмін полоненими тисяча на тисячу
Рустем Умеров/Скриншот

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час переговорів у Стамбулі українська та російська делегації обговорили можливість масштабного обміну полоненими у форматі "тисяча на тисячу".

Джерело: заява Рустема Умєрова після переговорів у Стамбулі, російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Умєрова: "Метою наших перегорів було обговорення припинення вогню, обміну полоненими, і також ми потенційно готуємо зустріч на рівні лідерів країн. Ми говорили про обмін "тисяча на тисячу", ми працюємо також над іншими модальностями цього обміну". 

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Деталі: Керівник російської делегації та помічник Путіна Володимир Мединський підтвердив про домовленість щодо великого обміну полоненими між Росією та Україною. 

Пряма мова Мединського: "У найближчі дні відбудеться масштабний обмін полоненими – тисяча на тисячу осіб".

Деталі: Крім того, сторони порушили питання припинення вогню та підготовки потенційної зустрічі між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

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Нагадаємо: У Стамбулі відбулися мирні переговори між делегаціями України та РФ, в ході яких росіяни висунули низку неприйнятних умов.

Sky News повідомляє з посиланням на джерело в українських дипломатичних колах, що Росія висунула вимоги, які є нереалістичними і виходять далеко за межі раніше обговореного.

За словами джерела, серед вимог Росії – виведення українських військ з її власних територій для того, щоб можна було оголосити перемир'я.

Співрозмовник також зазначив, що були й інші "неприйнятні" вимоги.

Раніше стало відомо, що вперше за більш ніж три роки в Стамбулі розпочалися прямі переговори між Росією та Україною.

Повідомляли, що Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським.

Також ЗМІ повідомляли, що росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною.

Умєров Рустемполоненіпереговори
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