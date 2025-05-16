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Умеров: Делегации в Стамбуле обсудили обмен пленными "тысяча на тысячу"

Украинская правдаПятница, 16 мая 2025, 16:27
Умеров: Делегации в Стамбуле обсудили обмен пленными тысяча на тысячу
Рустем Умеров/Скриншот

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации обсудили возможность масштабного обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

Источник: заявление Рустема Умерова после переговоров в Стамбуле, российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Умерова: "Целью наших переговоров было обсуждение прекращения огня, обмена пленными, и также мы потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран. Мы говорили об обмене "тысяча на тысячу", мы также работаем над другими модальностями этого обмена".

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Детали: Глава российской делегации и помощник Путина Владимир Мединский подтвердил договорённость о крупном обмене пленными между Россией и Украиной.

Прямая речь Мединского: "В ближайшие дни произойдёт масштабный обмен пленными – тысяча на тысячу человек".

Детали: Кроме того, стороны затронули вопрос прекращения огня и подготовки потенциальной встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

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Напомним: В Стамбуле состоялись мирные переговоры между делегациями Украины и РФ, в ходе которых россияне выдвинули ряд неприемлемых условий.

Sky News сообщает со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах, что Россия выдвинула требования, которые являются нереалистичными и выходят далеко за пределы ранее оговоренного.

По словам источника, среди требований России - вывод украинских войск с ее собственных территорий для того, чтобы можно было объявить перемирие.

Собеседник также отметил, что были и другие "неприемлемые" требования.

Ранее стало известно, что впервые за более чем три года в Стамбуле начались прямые переговоры между Россией и Украиной.

Сообщалось, что Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Также СМИ сообщали, что россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной.

Умеров Рустемпленныепереговоры
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