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ГУР опрацьовує списки полонених, яких планують повернути в рамках обміну з РФ

Тетяна ОлійникП'ятниця, 16 травня 2025, 19:42
ГУР опрацьовує списки полонених, яких планують повернути в рамках обміну з РФ
Вадим Скібіцький, фото: Getty Images

Україна вже розпочинає опрацьовувати списки людей, яких планують повернути в рамках обміну з РФ у форматі 1000 на 1000 людей.

Джерело: заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький на пресконференції

Пряма мова: "Один із важливих елементів переговорів – це досягнення згоди російської сторони на повернення українців додому. Російська сторона погодилася провести обмін 1000 осіб.

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Уже починаючи від сьогодні, ми опрацьовуємо списки людей, яких повернуть на Батьківщину. Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною, ви знаєте, що нам повернули тіла. Повернули додому".

Що передувало: 

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час переговорів у Стамбулі українська та російська делегації обговорили можливість масштабного обміну полоненими у форматі "тисяча на тисячу".

обмінполоненіРосія
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