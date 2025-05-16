ГУР опрацьовує списки полонених, яких планують повернути в рамках обміну з РФ
Україна вже розпочинає опрацьовувати списки людей, яких планують повернути в рамках обміну з РФ у форматі 1000 на 1000 людей.
Джерело: заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький на пресконференції
Пряма мова: "Один із важливих елементів переговорів – це досягнення згоди російської сторони на повернення українців додому. Російська сторона погодилася провести обмін 1000 осіб.
Уже починаючи від сьогодні, ми опрацьовуємо списки людей, яких повернуть на Батьківщину. Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною, ви знаєте, що нам повернули тіла. Повернули додому".
Що передувало:
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час переговорів у Стамбулі українська та російська делегації обговорили можливість масштабного обміну полоненими у форматі "тисяча на тисячу".