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ГУР прорабатывает списки пленных, которых планируют вернуть в рамках обмена с РФ

Татьяна ОлейникПятница, 16 мая 2025, 19:42
ГУР прорабатывает списки пленных, которых планируют вернуть в рамках обмена с РФ
Вадим Скибицкий, фото: Getty Images

Украина уже начинает обрабатывать списки людей, которых планируют вернуть в рамках обмена с РФ в формате 1000 на 1000 человек.

Источник: заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий на пресс-конференции

Прямая речь: "Один из важных элементов переговоров – это достижение согласия российской стороны на возвращение украинцев домой. Российская сторона согласилась провести обмен 1000 человек.

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Уже начиная с сегодняшнего дня, мы прорабатываем списки людей, которых вернут на Родину. Мы имеем нормальный опыт работы с российской стороной, вы знаете, что нам вернули тела. Вернули домой".

Что предшествовало:

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации обсудили возможность масштабного обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

обменпленныеРосcия
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