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Туреччина: Переговори Україна-РФ пройшли краще, ніж ми чекали – CNN

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 16 травня 2025, 20:18
Туреччина: Переговори Україна-РФ пройшли краще, ніж ми чекали – CNN
російська делегація, фото: getty images

У Туреччині вважають, що мирні переговори між Україною та Росією були "позитивнішими, ніж очікувалося".

Джерело: турецький посадовець на умовах анонімності сказав CNN, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника CNN, переговори у Стамбулі були "більш позитивними, ніж очікувалося", і сторони "не висловлювали звинувачень у бік одне одного".

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Турецьке джерело підтвердило, що Росія на переговорах висунула вимогу вивести українські війська з територій, які все ще перебувають під її контролем, "в контексті обговорення питання про припинення вогню".

"У момент, коли здавалося, що ситуація зайшла в глухий кут, ми запропонували обмін військовополонених, який включатиме три категорії – дітей, цивільних осіб та солдатів. Українська сторона виходила, щоб отримати схвалення на це", – переповіло джерело CNN.

За його словами, делегація Росії "здавалася менш схильною до консультацій, ніж українська".

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"Це дві сторони, які сіли за стіл переговорів, щоб обговорити дві різні речі. Але сам факт, що вони приїхали до Стамбула, можна розцінити як їхню необхідність знайти вихід із ситуації", – вважає посадовець.

Нагадаємо, 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.

За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи перебіг переговорів між російською і українською делегаціями в турецькому Стамбулі, назвав неприйнятною позицію РФ.

переговориТуреччинаРосіяУкраїна
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