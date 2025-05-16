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Турция: Переговоры Украина-РФ прошли лучше, чем мы ждали – CNN

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 16 мая 2025, 20:18
Турция: Переговоры Украина-РФ прошли лучше, чем мы ждали – CNN
российская делегация, фото: getty images

В Турции считают, что мирные переговоры между Украиной и Россией были "более позитивными, чем ожидалось".

Источник: турецкий чиновник на условиях анонимности сказал CNN, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника CNN, переговоры в Стамбуле были "более позитивными, чем ожидалось", и стороны "не высказывали обвинений в адрес друг друга".

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Турецкий источник подтвердил, что Россия на переговорах выдвинула требование вывести украинские войска с территорий, которые все еще находятся под ее контролем, "в контексте обсуждения вопроса о прекращении огня".

"В момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик, мы предложили обмен военнопленными, который будет включать три категории – детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона выходила, чтобы получить одобрение на это", – пересказал источник CNN.

По его словам, делегация России "казалась менее склонной к консультациям, чем украинская".

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"Это две стороны, которые сели за стол переговоров, чтобы обсудить две разные вещи. Но сам факт, что они приехали в Стамбул, можно расценить как их необходимость найти выход из ситуации", – считает чиновник.

Напомним, 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.

По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя ход переговоров между российской и украинской делегациями в турецком Стамбуле, назвал неприемлемой позицию РФ.

переговорыТурцияРосcияУкраина
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