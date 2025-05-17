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У Кремлі назвали "можливою" зустріч Зеленського і Путіна

Роман ПетренкоСубота, 17 травня 2025, 11:57
У Кремлі назвали можливою зустріч Зеленського і Путіна
фото: Getty Images

Зустріч господаря Кремля Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського можлива, але "тільки при досягненні певних домовленостей делегацій".

Джерело: прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, ТАСС

Деталі: Також Пєсков заявив, що РФ підготує і передасть Україні "перелік умов для припинення вогню".

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Пряма мова Пєскова: "Насамперед належить виконати домовленості, досягнуті в Стамбулі, включаючи обмін полоненими 1 000 на 1 000;

Для Росії принципово, хто саме від Києва буде підписувати документи в разі досягнення домовленостей делегацій РФ і України".

Деталі: Кремль також запевняє, що про будь-яку зміну складу делегації РФ на переговорах з Україною "не йдеться".

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Що передувало: 

  • 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.
  • За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.
  • Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий сказав журналістам у Стамбулі, що на переговорах "російська делегація висловила низку речей, які ми вважаємо неприйнятними". Він, однак, відмовився говорити, які саме.

ЗеленськийПутінпереговори
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