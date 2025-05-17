У Кремлі назвали "можливою" зустріч Зеленського і Путіна

Зустріч господаря Кремля Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського можлива, але "тільки при досягненні певних домовленостей делегацій".

Джерело: прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, ТАСС

Деталі: Також Пєсков заявив, що РФ підготує і передасть Україні "перелік умов для припинення вогню".

Реклама:

Пряма мова Пєскова: "Насамперед належить виконати домовленості, досягнуті в Стамбулі, включаючи обмін полоненими 1 000 на 1 000;

Для Росії принципово, хто саме від Києва буде підписувати документи в разі досягнення домовленостей делегацій РФ і України".

Деталі: Кремль також запевняє, що про будь-яку зміну складу делегації РФ на переговорах з Україною "не йдеться".

РЕКЛАМА:

Що передувало: