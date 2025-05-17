У Кремлі назвали "можливою" зустріч Зеленського і Путіна
Субота, 17 травня 2025, 11:57
Зустріч господаря Кремля Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського можлива, але "тільки при досягненні певних домовленостей делегацій".
Джерело: прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, ТАСС
Деталі: Також Пєсков заявив, що РФ підготує і передасть Україні "перелік умов для припинення вогню".
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Пряма мова Пєскова: "Насамперед належить виконати домовленості, досягнуті в Стамбулі, включаючи обмін полоненими 1 000 на 1 000;
Для Росії принципово, хто саме від Києва буде підписувати документи в разі досягнення домовленостей делегацій РФ і України".
Деталі: Кремль також запевняє, що про будь-яку зміну складу делегації РФ на переговорах з Україною "не йдеться".
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Що передувало:
- 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.
- За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.
- Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий сказав журналістам у Стамбулі, що на переговорах "російська делегація висловила низку речей, які ми вважаємо неприйнятними". Він, однак, відмовився говорити, які саме.