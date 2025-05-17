В Кремле назвали "возможной" встречу Зеленского и Путина
Суббота, 17 мая 2025, 11:57
Встреча хозяина Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна, но "только при достижении определенных договоренностей делегаций".
Источник: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ТАСС
Детали: Также Песков заявил, что РФ подготовит и передаст Украине "перечень условий для прекращения огня".
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Прямая речь Пескова: "Первым делом предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1 000 на 1 000;
Для России принципиально, кто именно от Киева будет подписывать документы в случае достижения договоренностей делегаций РФ и Украины".
Детали: Кремль также уверяет, что о каком-либо изменении состава делегации РФ на переговорах с Украиной "речи не идет".
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Что предшествовало:
- 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.
- По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.
- Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий сказал журналистам в Стамбуле, что на переговорах "российская делегация выразила ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми". Он, однако, отказался говорить, какие именно.