В Кремле назвали "возможной" встречу Зеленского и Путина

Встреча хозяина Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна, но "только при достижении определенных договоренностей делегаций".

Источник: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ТАСС

Детали: Также Песков заявил, что РФ подготовит и передаст Украине "перечень условий для прекращения огня".

Реклама:

Прямая речь Пескова: "Первым делом предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1 000 на 1 000;

Для России принципиально, кто именно от Киева будет подписывать документы в случае достижения договоренностей делегаций РФ и Украины".

Детали: Кремль также уверяет, что о каком-либо изменении состава делегации РФ на переговорах с Украиной "речи не идет".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: