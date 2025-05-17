Росіяни атакували 62 ударними безпілотниками після перемовин у Стамбулі

У ніч на 17 травня противник атакував 62 ударними БпЛА, з них 36 були збиті, ще 6 визнані "локаційно втраченими".

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Підтверджено збиття БпЛА на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

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Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Що передувало: