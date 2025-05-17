Росіяни атакували 62 ударними безпілотниками після перемовин у Стамбулі
Субота, 17 травня 2025, 12:16
У ніч на 17 травня противник атакував 62 ударними БпЛА, з них 36 були збиті, ще 6 визнані "локаційно втраченими".
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Підтверджено збиття БпЛА на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.
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Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.
Що передувало:
- 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.
- За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.
- Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий сказав журналістам у Стамбулі, що на переговорах "російська делегація висловила низку речей, які ми вважаємо неприйнятними". Він, однак, відмовився говорити, які саме.