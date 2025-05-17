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Россияне атаковали 62 ударными беспилотниками после переговоров в Стамбуле

Роман ПетренкоСуббота, 17 мая 2025, 12:16
Россияне атаковали 62 ударными беспилотниками после переговоров в Стамбуле
воздушные силы

В ночь на 17 мая противник атаковал 62 ударными БпЛА, из них 36 были сбиты, еще 6 признаны "локационно потерянными".

Источник: Воздушные силы

Детали: Подтверждено сбитие БпЛА на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

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В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

Что предшествовало: 

  • 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.
  • По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.
  • Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий сказал журналистам в Стамбуле, что на переговорах "российская делегация выразила ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми". Он, однако, отказался говорить, какие именно.

беспилотникиПВОВоздушные силы ВСУ
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