Россияне атаковали 62 ударными беспилотниками после переговоров в Стамбуле
Суббота, 17 мая 2025, 12:16
В ночь на 17 мая противник атаковал 62 ударными БпЛА, из них 36 были сбиты, еще 6 признаны "локационно потерянными".
Источник: Воздушные силы
Детали: Подтверждено сбитие БпЛА на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.
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В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.
Что предшествовало:
- 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.
- По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.
- Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий сказал журналистам в Стамбуле, что на переговорах "российская делегация выразила ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми". Он, однако, отказался говорить, какие именно.