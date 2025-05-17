Россияне атаковали 62 ударными беспилотниками после переговоров в Стамбуле

В ночь на 17 мая противник атаковал 62 ударными БпЛА, из них 36 были сбиты, еще 6 признаны "локационно потерянными".

Источник: Воздушные силы

Детали: Подтверждено сбитие БпЛА на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

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В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

Что предшествовало: