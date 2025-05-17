Буданов очікує обмін 1000 на 1000 наступного тижня

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що наступного тижня станеться обмін полоненими 1000 на 1000 з Росією.

Джерело: Буданов в коментарі ТСН

Пряма мова Буданова: "Сподіваюсь, це станеться на наступному тижні.

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За списками, ви ж розумієте — буде обмін, скажімо так, кого зможемо забрати — того будем забирати. І так само віддавати".

Що передувало: Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час переговорів у Стамбулі українська та російська делегації обговорили можливість масштабного обміну полоненими у форматі "тисяча на тисячу".