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Буданов ожидает обмен 1000 на 1000 на следующей неделе

Роман ПетренкоСуббота, 17 мая 2025, 14:31
Буданов ожидает обмен 1000 на 1000 на следующей неделе
буданов, фото: УП

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что на следующей неделе произойдет обмен пленными 1000 на 1000 с Россией.

Источник: Буданов в комментарии ТСН

Прямая речь Буданова: "Надеюсь, это произойдет на следующей неделе.

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По спискам, вы же понимаете - будет обмен, скажем так, кого сможем забрать - того будем забирать. И так же отдавать".

Что предшествовало: Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации обсудили возможность масштабного обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

обменпленныеБудановвойна
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