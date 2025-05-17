Вибори в Румунії: явка діаспори зросла майже вдвічі у другому турі
Субота, 17 травня 2025, 15:12
У другому турі президентських виборів у Румунії зафіксовано різке зростання участі виборців за кордоном – порівняно з першим туром, явка румунської діаспори збільшилася на 86%.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на HotNews
Деталі: Як зазначається, порівняно з показниками участі у голосуванні під час першого туру, явка за кордоном станом на цей час вже на 86% більша.
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У Великій Британії і Молдові явка майже подвоїлася. Зокрема:
- у Молдові вже прийшли на дільниці 52 000 румунських виборців, тоді як у першому турі проголосували 23 тисячі;
- у Британії – 59 тисяч, тоді як у першому турі голосували 29 тисяч.
Відзначимо, що влада Молдови та лідери громадської думки румунської спільноти протягом останніх двох тижнів активно агітували за Нікушора Дана.
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Передісторія:
- 4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.
- Кандидат у президенти в Румунії Джордже Сіміон, який переміг у першому турі виборів президента Румунії, вимагає від України компенсувати надану його країною допомогу.