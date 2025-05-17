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Вибори в Румунії: явка діаспори зросла майже вдвічі у другому турі

Українська правдаСубота, 17 травня 2025, 15:12
Вибори в Румунії: явка діаспори зросла майже вдвічі у другому турі
Виборча дільниця в діаспорі. Фото: МЗС Румунії/ Facebook

У другому турі президентських виборів у Румунії зафіксовано різке зростання участі виборців за кордоном – порівняно з першим туром, явка румунської діаспори збільшилася на 86%.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на HotNews

Деталі: Як зазначається, порівняно з показниками участі у голосуванні під час першого туру, явка за кордоном станом на цей час вже на 86% більша.

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У Великій Британії і Молдові явка майже подвоїлася. Зокрема:

  • у Молдові вже прийшли на дільниці 52 000 румунських виборців, тоді як у першому турі проголосували 23 тисячі;
  • у Британії  – 59 тисяч, тоді як у першому турі голосували 29 тисяч.

Відзначимо, що влада Молдови та лідери громадської думки румунської спільноти протягом останніх двох тижнів активно агітували за Нікушора Дана.

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Передісторія:

Румуніявиборидіаспора
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