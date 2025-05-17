Выборы в Румынии: явка диаспоры во втором туре выросла почти вдвое
Суббота, 17 мая 2025, 15:12
Во втором туре президентских выборов в Румынии зафиксирован резкий рост участия избирателей за рубежом – по сравнению с первым туром, явка румынской диаспоры увеличилась на 86%.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на HotNews
Детали: Как отмечается, по сравнению с уровнем участия в голосовании в первом туре, явка за рубежом на текущий момент уже на 86% выше.
Реклама:
В Великобритании и Молдове явка практически удвоилась. В частности:
- В Молдове на участки уже пришли 52 000 румынских избирателей (в первом туре – 23 тысячи);
- В Великобритании – 59 тысяч (в первом туре – 29 тысяч).
Следует отметить, что власти Молдовы и лидеры общественного мнения румынской общины в последние две недели активно агитировали за Никушора Дана.
Читайте также: Чего ожидать от "пророссийской" Румынии: что происходит у соседей и что изменит победа Симиона
РЕКЛАМА:
Предыстория:
- 4 мая в Румынии прошёл первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал лидер ультраправых Джордже Симион, набравший 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан –20,99%.
- Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион, победивший в первом туре, требует от Украины компенсировать помощь, оказанную его страной.