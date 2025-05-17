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Выборы в Румынии: явка диаспоры во втором туре выросла почти вдвое

Украинская правдаСуббота, 17 мая 2025, 15:12
Выборы в Румынии: явка диаспоры во втором туре выросла почти вдвое
Избирательный участок в диаспоре. Фото: МИД Румынии/ Facebook

Во втором туре президентских выборов в Румынии зафиксирован резкий рост участия избирателей за рубежом – по сравнению с первым туром, явка румынской диаспоры увеличилась на 86%.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на HotNews

Детали: Как отмечается, по сравнению с уровнем участия в голосовании в первом туре, явка за рубежом на текущий момент уже на 86% выше.

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В Великобритании и Молдове явка практически удвоилась. В частности:

  • В Молдове на участки уже пришли 52 000 румынских избирателей (в первом туре – 23 тысячи);
  • В Великобритании – 59 тысяч (в первом туре – 29 тысяч).

Следует отметить, что власти Молдовы и лидеры общественного мнения румынской общины в последние две недели активно агитировали за Никушора Дана.

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Предыстория:

  • 4 мая в Румынии прошёл первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал лидер ультраправых Джордже Симион, набравший 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан –20,99%.
  • Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион, победивший в первом туре, требует от Украины компенсировать помощь, оказанную его страной.

Румыниявиборыдиаспора
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