На Одещині померла жінка, яка постраждала від ворожої атаки 16 травня
Субота, 17 травня 2025, 16:39
На Одещині у суботу померла жінка, яка постраждала під час російської атаки у п'ятницю, 16 травня.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram
Пряма мова: "На жаль, жінка, що постраждала вчора вночі внаслідок російської атаки, померла в лікарні".
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Що передувало: Зранку 16 травня Кіпер повідомив, що вночі БпЛА росіян атакували два райони Одеської області, є руйнування, спалахнули пожежі.
Тоді повідомлялося про 3 постраждалих, серед яких була жінка у важкому стані.