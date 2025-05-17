На Одещині померла жінка, яка постраждала від ворожої атаки 16 травня

На Одещині у суботу померла жінка, яка постраждала під час російської атаки у п'ятницю, 16 травня.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "На жаль, жінка, що постраждала вчора вночі внаслідок російської атаки, померла в лікарні".

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Що передувало: Зранку 16 травня Кіпер повідомив, що вночі БпЛА росіян атакували два райони Одеської області, є руйнування, спалахнули пожежі.

Тоді повідомлялося про 3 постраждалих, серед яких була жінка у важкому стані.