В Одесской области умерла женщина, которая пострадала от вражеской атаки 16 мая
Суббота, 17 мая 2025, 16:39
В Одесской области в субботу умерла женщина, которая пострадала во время российской атаки в пятницу, 16 мая.
Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь: "К сожалению, женщина, пострадавшая вчера ночью в результате российской атаки, умерла в больнице".
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Что предшествовало: Утром 16 мая Кипер сообщил, что ночью БпЛА россиян атаковали два района Одесской области, есть разрушения, вспыхнули пожары.
Тогда сообщалось о 3 пострадавших, среди которых была женщина в тяжелом состоянии.