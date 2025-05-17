Сирський: від початку року ЗСУ знищили понад 1000 танків росіян

З початку 2025 року Сили оборони України знищили 1159 російських танків та 2510 бойових броньованих машин.

Джерело: Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський

Дослівно: "Лише від початку цього року Сили оборони уразили понад тисячу танків окупантів (1 159) та більш як дві з половиною тисячі бойових бронемашин (2 510)"

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Деталі: Сирський наголосив, що українські воїни продовжують знищувати техніку окупантів, та опублікував відео з епізодами знищення ворожих машин.

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