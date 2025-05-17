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Сырский: с начала года ВСУ уничтожили более 1000 российских танков

Украинская правдаСуббота, 17 мая 2025, 19:14
Сырский: с начала года ВСУ уничтожили более 1000 российских танков
Иллюстративное фото / Contributor/Getty Images

С начала 2025 года Силы обороны Украины уничтожили 1159 российских танков и 2510 боевых бронированных машин.

Источник: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Дословно: "Только с начала этого года Силы обороны поразили более тысячи танков оккупантов (1 159) и более двух с половиной тысяч бронемашин (2 510)".

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Подробности: Сырский подчеркнул, что украинские воины продолжают уничтожать технику захватчиков и опубликовал видео с несколькими эпизодами поражения вражеской техники.

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СырскийармиявойнаВооруженные силы
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