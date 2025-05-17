Сырский: с начала года ВСУ уничтожили более 1000 российских танков
С начала 2025 года Силы обороны Украины уничтожили 1159 российских танков и 2510 боевых бронированных машин.
Источник: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Дословно: "Только с начала этого года Силы обороны поразили более тысячи танков оккупантов (1 159) и более двух с половиной тысяч бронемашин (2 510)".
Подробности: Сырский подчеркнул, что украинские воины продолжают уничтожать технику захватчиков и опубликовал видео с несколькими эпизодами поражения вражеской техники.
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Предистория:
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13 мая стало известно, что ССО уничтожили новейший российский комплекс БУК-М3 стоимостью $45 млн и "Ураган-1".