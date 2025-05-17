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У Кремлі підтвердили підготовку розмови Путіна й Трампа

Катерина ТищенкоСубота, 17 травня 2025, 19:45
У Кремлі підтвердили підготовку розмови Путіна й Трампа
Дмитро Пєсков, фото AFP via Getty Images

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив підготовку телефонної розмови правителя РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.

Джерело: Пєсков у коментарі російському агентству ТАСС

Дослівно: "Пєсков підтвердив ТАСС, що телефонна розмова Путіна з Трампом готується".

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Що передувало: Президент США Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з правителем РФ Володимиром Путіним у понеділок 19 травня, а після цього – розмову з президентом України Володимиром Зеленським та союзниками по НАТО.

Як писав Трамп, розмова з Путіним має відбутися о 10 ранку за часом Вашингтона (17:00 за Києвом).  Йтиметься про припинення російсько-української війни.

ПутінТрамп
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